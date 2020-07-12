Відволікся на телефон: водій Mercedes збив у Маріуполі двох патрульних



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Дві співробітниці поліції в результаті ДТП отримали тілесні ушкодження

Водій Mercedes, відвернувшись на мобільний телефон, наїхав на дорожній конус, виставлений на дорозі патрульними поліцейськими

Дві співробітниці поліції в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Приморському районі Маріуполя, отримали тілесні ушкодження.

Про це у суботу повідомило головне управління Національної поліції в Донецькій області.

За його даними, водій Mercedes, відвернувшись на мобільний телефон, наїхав на дорожній конус, виставлений на дорозі патрульними поліцейськими, які проводили слідчі дії.

Після цього Mercedes зіткнувся із автомобілем Cherry Tigo, що стояв на узбіччі, після чого наїхав на двох поліцейських.

Відомості за фактом вчиненого правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння (ч.1 ст. 286 КК).

До слова, на Миколаївщині вантажівка на смерть збила прокурора.