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    Мобілізація населення в умовах воєнного стану: онлайн-брифінг ЗСУ

    Мобілізація населення в умовах воєнного стану: онлайн-брифінг ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    Брифінг розпочнеться о 12:00

    Сьогодні, 15 березня проходить брифінг-роз’яснення щодо питання мобілізації населення в умовах воєнного стану. Головним спікером брифінгу буде Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

    Брифінг розпочнеться о 12:00.

    Нагадаємо, добровольці Інтернаціонального легіону приступили до оборони Києва. До слова, що тисячі американських ветеранів готові воювати за Україну. Переважно такими добровольцями є вихідці із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь. Але є серед них і американці із бойовим досвідом у Іраку та інших гарячих точках.

    Теги: ЗСУ війна добровольці мобілізація #stoprussia
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    Мобілізація населення в умовах воєнного стану: онлайн-брифінг ЗСУ