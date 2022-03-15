Мобілізація населення в умовах воєнного стану: онлайн-брифінг ЗСУ

Брифінг розпочнеться о 12:00

Сьогодні, 15 березня проходить брифінг-роз’яснення щодо питання мобілізації населення в умовах воєнного стану. Головним спікером брифінгу буде Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Брифінг розпочнеться о 12:00.

Нагадаємо, добровольці Інтернаціонального легіону приступили до оборони Києва. До слова, що тисячі американських ветеранів готові воювати за Україну. Переважно такими добровольцями є вихідці із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь. Але є серед них і американці із бойовим досвідом у Іраку та інших гарячих точках.