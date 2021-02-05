Санкції щодо телеканалів Медведчука скасувати неможливо – РНБО

Заборону телеканалів готували вісім місяців

Санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zік вже неможливо скасувати, позаяк рішення готувалося доволі довго та базується на відомостях спецслужб. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час дискусії на київському форумі безпеки.

Він вкотре нагадав, що ці телеканали займалися інформаційним тероризмом.

«І до того часу, поки у нас були не в повній мірі зібрані всі матеріали про їх діяльність на території Російської Федерації, поки не зібрали все це в єдиний пул, ми не могли прийняти це рішення. Тоді б ми зіткнулися з певною небезпекою скасування таких рішень. Ці рішення скасувати вже неможливо», - відзначив Данілов.

Українські спецслужби, додав секретар РНБО, протягом останніх восьми місяців збирали інформацію, аби підстав для введення санкцій було достатньо.

Зазначимо, Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, проте блокування каналів було необхідним ще до кінця розслідування.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.



