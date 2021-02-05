  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Санкції щодо телеканалів Медведчука скасувати неможливо – РНБО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив п<span>одробиці резонансного рішення </span><span>під час Київського безпекового форуму</span> - Санкції щодо телеканалів Медведчука скасувати неможливо – РНБО
    Секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив подробиці резонансного рішення під час Київського безпекового форуму
    Скріншот

    Заборону телеканалів готували вісім місяців

    Санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zік вже неможливо скасувати, позаяк рішення готувалося доволі довго та базується на відомостях спецслужб. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час дискусії на київському форумі безпеки. 

    Він вкотре нагадав, що ці телеканали займалися інформаційним тероризмом. 

    «І до того часу, поки у нас були не в повній мірі зібрані всі матеріали про їх діяльність на території Російської Федерації, поки не зібрали все це в єдиний пул, ми не могли прийняти це рішення. Тоді б ми зіткнулися з певною небезпекою скасування таких рішень. Ці рішення скасувати вже неможливо», - відзначив Данілов.

    Українські спецслужби, додав секретар РНБО, протягом останніх восьми місяців збирали інформацію, аби підстав для введення санкцій було достатньо. 

    Зазначимо, Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом.  Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, проте блокування каналів було необхідним ще до кінця розслідування. 

    Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

    Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.

     Читайте таакож: «Дуже дивно, що ці канали досі працювали». Медіафахівці про головний скандал тижня


    Теги: Віктор Медведчук телебачення РНБО санкції розслідування нацбезпека Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies