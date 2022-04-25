Чи послабить влада обмеження на виїзд чоловіків за кордон: відповідь Стефанчука

В Україні під час воєнного стану заборонено виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років

В Україні поки що не планують послаблювати мобілізаційні заходи щодо виїзду чоловіків за кордон під час війни

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, чи можуть в Україні послабити мобілізаційні заходи, зокрема для виїзду за кордон під час воєнного стану. Як зазначив він в інтерв’ю «РБК-Україна», поки що такі ініціативи не планують вносити до порядку денного.

За словами спікера парламенту, всі питання, пов'язані з теперішнім мобілізаційним режимом, не просто так передбачені. Це та кількість чоловічого населення, яка може відстоювати незалежність України. Водночас є люди, які навіть під час заборон намагаються знайти спосіб втечі з країни.

«Жодні законодавчі ініціативи не змінять людину. Якщо хтось хотів утекти з України, він одягався в жіноче вбрання, перевозив себе в якихось ящиках. А є люди, які, маючи посвідку на проживання в інших країнах, вважали, що мають віддати свій борг Батьківщині, і поверталися з-за кордону. Кожна людина повинна усвідомити, що вона має виконати свій обов'язок перед Україною. Ми можемо на законодавчому рівні вводити якісь нові механізми та підходи, але все залежить від відчуття внутрішнього обов'язку кожної людини», – зазначив Стефанчук.

Однак голова Ради зауважив, що певні зміни таки розглядаються. Зокрема, обговорювався дозвіл на виїзд студентів за кордон під час воєнного стану. Однак і тут можуть виникнути проблеми.

«Дехто каже: в нас зараз різко збільшиться кількість людей, які вступатимуть до закладів вищої освіти. З одного боку, це добре, якщо вони йдуть вчитися. А з іншого, реальна причина може бути зовсім іншою – виїзд з країни. Тому це складне питання. Ми розглядаємо його, але, повторюсь, це насамперед питання внутрішнього обов'язку кожного громадянина», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Стефанчук повідомив, що близько десяти народних депутатів ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхали за кордон і досі не повернулися.