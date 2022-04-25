Скільки нардепів втекли за кордон і чи покарають їх: відповідь Стефанчука

Більшість нардепів-втікачів входять переважно до однієї політсили

Близько десяти народних депутатів ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхали за кордон і досі не повернулися. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів голова парламенту Руслан Стефанчук.

«Є депутати, які ще за декілька днів до війни покинули територію України, і з тих чи інших причин не повертаються. Таких депутатів приблизно десять», – сказав він.

За словами очільника Верховної Ради, усі ці нардепи переважно з однієї політсили – «Опозиційної платформи – За життя», діяльність фракції якої нещодавно була призупинена.

Щодо того, чи може бути якесь покарання для таких народних депутатів, Стефанчук зазначив, що, на жаль, законодавство і Конституція не передбачають такого покарання.

«Але я думаю, що кожен громадянин сам дасть політичну оцінку тим депутатам, які розповідали, що вони за мир або, навпаки, що вони «яструби війни», такі нібито сміливі. А натомість – першими втекли з країни. Я переконаний, що таким народним депутатам не має бути місця в наступному парламенті», – зауважив спікер Ради.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа – За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші.

Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» у сприянні країні-агресорці – Росії.

21 квітня народні депутати від ОПЗЖ створили свою депутатську групу.

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