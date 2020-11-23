Ляшко заявив про стабілізацію динаміки захворюваності на коронавірус

Українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася. Про це Ляшко заявив на нараді в Офісі президента.

Було констатовано, що українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину.

Президент України Володимир Зеленський під час наради заявив, що карантин вихідного дня ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

За минулу добу 22 листопада в Україні виявили 10945 нових хворих на коронавірус. Це на 1134 особи менше, ніж днем раніше.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота: