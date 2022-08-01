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Чи заплановано відновлення роботи аеропорту «Ужгород»: офіційна заява 

Тетяна Кушнерик
Вчора, 08:51 glavcom.ua
Чи заплановано відновлення роботи аеропорту «Ужгород»: офіційна заява 
«Заяви про відновлення роботи – не більше, ніж бажання та наміри»
фото з відкритих джерел

Летовище не готове приймати або відправляти цивільні рейси  

Станом на початок серпня аеропорт «Ужгород» до відновлення роботи не готовий. Як повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, «заяви про відновлення роботи Ужгородського аеропорту – це не більше, ніж бажання та наміри». 

«Вимушений корегувати інформацію, яку поширили певні функціонери стосовно роботи міжнародного аеропорту «Ужгород»:️ сьогодні летовище не готове приймати або відправляти цивільні рейси на територію ЄС», – написав Микита.

Аеропорт не має дозвільних документів на початок роботи, а небо над Україною закрите, як і закриті усі аеропорти.  

За словами очільника області, також немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів на територію ЄС. А світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси тощо.

«Так, ми працюємо над приведенням аеропорту до вимог та сертифікації… Але процес – довготривалий та системний», – наголосив голова ОДА.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Закарпатська обласна рада виділила 26 млн грн на роботи в аеропорту в Ужгороді.  Тоді ж повідомили, що там сподіваються, що через 1-2 місяці з нього запустять пасажирське сполучення.

Ужгородський аеропорт є чи не єдиним, який уцілів з початку російського вторгнення в Україну. 

Теги: аеропорт Ужгород ЄС

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