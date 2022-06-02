«Укрзалізниця» тимчасово скасовує курсування потяга Львів – Ужгород у певні дні

У напрямку Ужгород – Львів поїзд не курсуватиме 2, 3, 4, 5 та 6 червня

У напрямку Львів – Ужгород поїзд №829/830 не курсуватиме 2, 3, 4 та 5 червня

«Укрзалізниця» тимчасово скасовує курсування поїзда №829/830 Львів – Ужгород в певні дати. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У напрямку Львів – Ужгород поїзд не курсуватиме 2, 3, 4 та 5 червня. У напрямку Ужгород – Львів поїзд не курсуватиме 2, 3, 4, 5 та 6 червня.

Також з 2 по 5 червня поїзд № 6187 сполученням Львів – Мукачево курсуватиме за діючим розкладом на дільницях Львів – Стрий та Сколе – Мукачево. На дільниці Стрий – Сколе не курсуватиме.

Крім того, у вказаний період:

поїзд №6189/6507 сполученням Львів – Лавочне – Чоп курсуватиме за розкладом на дільницях Львів – Стрий та Лавочне – Чоп;

поїзд № 6155 Львів – Лавочне курсуватиме за розкладом на дільницях Львів – Стрий та Сколе – Лавочне;

поїзд №6156 Лавочне – Львів курсуватиме за розкладом на дільницях Лавочне – Сколе та Стрий – Львів;

поїзд № 6506 сполученням Мукачево – Стрий курсуватиме лише до ст. Сколе;

поїзд № 6502/6166 Чоп – Лавочне – Львів курсуватиме на дільницях Чоп – Лавочне та Стрий – Львів.

При цьому, зі Стрия поїзд вирушатиме об 11:30, Більче 11:49-11:50, Пісочна 11:57-11:58, Миколаїв-Дністр. 12:05-12:06, Щирець 12:30-12:31, Глинна Наварія 12:47-12:48, Оброшино 12:54-12:55, Скнилів 13:01-13:02, прибуття до Львова о 13:10.

«Просимо пасажирів урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.