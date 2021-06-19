Чим роздача угорських паспортів в Україні відрізняється від дій Росії в Криму? Посол Угорщини відповів

Дипломат наголосив, що між Румунією і Угорщиною ніколи не було подібних проблем, як між Україною і Угорщиною

«Про те, яка практика з паспортами є на Донбасі, треба запитувати Москву»

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю «Главкому» висловив думку щодо подвійного громадянства в Угорщині та порівняв із ситуацією, що склалася в анексованому Криму та окупованому Донбасі.

«Чесно кажучи, я взагалі не знаю, яка практика з паспортами є на Донбасі, про це треба питати Москву. Це перший момент. По-друге, ми не паспорти роздаємо, а надаємо громадянство. А для того, щоби отримати громадянство, потрібно відповідати низці вимог», – розповів угорський дипломат.

Він додав: «От Україна каже, що хотіла би якнайшвидше стати членом Європейського Союзу. У громадян країн ЄС у паспорті позначено, що це Європейський Союз. Наприклад, у Румунії люди можуть отримати друге громадянство. Між Румунією і Угорщиною ніколи не було подібних проблем, як між Україною і Угорщиною», – підкреслив Іштван Ійдярто.

Дипломат акцентував увагу на тому, що є різні європейські практики, але вони не заважають країнам. «Знову ж таки, тут політичне питання перетинається з юридичним. Є люди, які кажуть, що з отриманням угорського паспорта ти станеш угорським агентом. Є інша ситуація. Наприклад, громадянин Канади, який має українське коріння і хотів бути пов’язаним з вашою державою громадянством, не може це зробити. Бо у вас не можна отримати друге громадянство. То такій людині потрібно позбавитися канадського громадянства?», – резюмував Іштван Ійдярто.

Додамо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про плани дозволити в Україні подвійне громадянство з країнами Європейського союзу.

Читайте також інтерв'ю: Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто: Дискусії навколо Автономії на Закарпатті мають дуже високу температуру