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    Чим роздача угорських паспортів в Україні відрізняється від дій Росії в Криму? Посол Угорщини відповів

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    Дипломат наголосив, що між Румунією і Угорщиною ніколи не було подібних проблем, як між Україною і Угорщиною - Чим роздача угорських паспортів в Україні відрізняється від дій Росії в Криму? Посол Угорщини відповів
    Дипломат наголосив, що між Румунією і Угорщиною ніколи не було подібних проблем, як між Україною і Угорщиною
    Фото з відкритих джерел

    «Про те, яка практика з паспортами є на Донбасі, треба запитувати Москву»

    Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю «Главкому» висловив думку щодо подвійного громадянства в Угорщині та порівняв із ситуацією, що склалася в анексованому Криму та окупованому Донбасі.

    «Чесно кажучи, я взагалі не знаю, яка практика з паспортами є на Донбасі, про це треба питати Москву. Це перший момент. По-друге, ми не паспорти роздаємо, а надаємо громадянство. А для того, щоби отримати громадянство, потрібно відповідати низці вимог», розповів угорський дипломат.

    Він додав: «От Україна каже, що хотіла би якнайшвидше стати членом Європейського Союзу. У громадян країн ЄС у паспорті позначено, що це Європейський Союз. Наприклад, у Румунії люди можуть отримати друге громадянство. Між Румунією і Угорщиною ніколи не було подібних проблем, як між Україною і Угорщиною», підкреслив Іштван Ійдярто.

    Дипломат акцентував увагу на тому, що є різні європейські практики, але вони не заважають країнам. «Знову ж таки, тут політичне питання перетинається з юридичним. Є люди, які кажуть, що з отриманням угорського паспорта ти станеш угорським агентом. Є інша ситуація. Наприклад, громадянин Канади, який має українське коріння і хотів бути пов’язаним з вашою державою громадянством, не може це зробити. Бо у вас не можна отримати друге громадянство. То такій людині потрібно позбавитися канадського громадянства?», резюмував Іштван Ійдярто.

    Додамо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про плани дозволити в Україні подвійне громадянство з країнами Європейського союзу.

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    Теги: Угорщина Україна громадянство
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    Чим роздача угорських паспортів в Україні відрізняється від дій Росії в Криму? Посол Угорщини відповів