Чиновники МОЗ пояснили, як рахують хворих на коронавірус

Лабораторні центри МОЗ отримують дані про випадки Covid-19 від медиків і лабораторій, які проводять тестування

У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони пояснили, як рахують хворих і тих, що одужав від коронавірусу. Лабораторні центри МОЗ та ЦГЗ отримують дані про випадки Covid-19 від медиків і лабораторій, які проводять тестування.

Про це розповіли в пресслужбі Центру громадського здоров'я.

Облік випадків захворювань на коронавірус здійснюється відповідно до указу МОЗ України (від 28 березня 2020 №722), відзначили у Центрі.

«Згідно з цим документом, медичний працівник, який виявив особу, що відповідає визначенню випадку Covid-19, реєструє випадок і в строк до 12 годин інформує лабораторний центр МОЗ України за адміністративно-територіальною належністю. Лабораторні центри МОЗ є в кожному регіоні, це державні установи», - сказали у пресслужбі.

Крім того, лікар, який надає медичну допомогу, повинен інформувати лабораторний центр МОЗ про результат лікування (одужання або смерть) та/або припинення самоізоляції пацієнта не пізніше ніж через три дні з дня, коли у нього буде ця інформація.

Якщо особа самостійно звернулась до якоїсь з лабораторій, що здійснює тестування, здала ПЛР-тест і отримала позитивний результат - такі дані передаються в лабораторний центр МОЗ, зазначили в ЦГЗ.

Там уточнили, що подальший стан такого пацієнта, якщо він сам не звернеться до сімейного лікаря, буде з'ясовувати лікар-епідеміолог з лабораторного центру МОЗ. Через 2-3 тижні він проводить розслідування: дзвонить і розпитує людину, яка отримала позитивний результат тесту, про її стан.

«Якщо в лабораторному центрі за результатами цього розслідування встановили, що людина одужала, її виключають зі статистики активних хворих і вносять до числа тих, хто одужав. Так визначається настання одужання, якщо людина не звертається до лікаря, а вирішила перехворіти сама вдома», - пояснили в пресслужбі ЦГЗ.

При цьому, якщо людина самостійно здала швидкий тест і про неї не було надіслано термінового повідомлення сімейним лікарем, то така людина і результат її тесту не фіксується в офіційній статистиці по Covid-19, уточнили у відомстві.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 3143 нових хворих на Covid-19. Одужали при цьому за вчора 6189 осіб.

Тим часом у ковід-лікарні Івано-Франківська закінчилися ліжка. Пацієнти лежать у коридорах, їдальнях та по кабінетах лікарів.

16 лютого головний санлікар терміново вирушив на Івано-Франківщину через сплеск коронавірусу у регіоні. Сьогодні ввечері там має відбутися засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Джерело: РБК-Україна