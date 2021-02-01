«Чистий фарс»: Дубінський прокоментував виключення з фракції «Слуга народу»

Олександр Дубінський закликав колег у фракції, які підтримують його, не виходити з неї «на знак протесту»

За словами нардепа, у фракції «Слуга народу» перейдено всі «червоні лінії»

Народний депутат Олександр Дубінський назвав «чистим фарсом» голосування за його виключення з фракції «Слуга народу», яке підтримали 198 нардепів.

Про це він заявив після засідання фракції 1 лютого

«Це не те, що не голосування – чистий фарс. Перейдено всі «червоні лінії» у фракції. Ми побачили істинні обличчя політичних акторів і в Офісі президента, і в українському парламенті», – наголосив нардеп.

На думку Дубінського, результат голосування за його виключення з фракції є «маніпулятивним».

«Він був необхідний конкретним людям для отримання конкретних політичних дивідендів, для вирішення своїх особистих проблем», – запевнив політик.

Водночас Дубінський закликав колег у фракції, які підтримують його, не виходити з неї «на знак протесту» і намагатися «до останнього захистити президента від шляху в прірву, куди веде його нечистоплотне оточення».

Як відомо, парламентська фракція «Слуга народу» на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

Нагадаємо, 11 січня до санкційного списку Мінфіну США потрапили Олександр Дубінский, екс-нардеп Олександр Онищенко та ще п’ять соратників народного депутата Андрія Деркача, якого було внесено туде ще у 2020 році.

Американська влада пояснила, що всі вони були частиною російської мережі зовнішнього впливу.

У розпал президентської кампанії у США Деркач оприлюднив записи, на яких, як стверджувалося, нібито записані переговори п’ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом Джо Байденом, а також з главою Кремля Володимиром Путіним.

Дубінський був одним з ініціаторів створення у зв’язку з цим тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Через кілька днів після введення санкцій перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг. А 28 січня Youtube заблокував канал Дубінського із понад 300 тис. підписниками.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

Крім того, Нацбанк попередив фінустанови про ризики співпраці з Дубінським. 22 січня Дубінський повідомив у Facebook, що в Монобанку йому запропонували закрити рахунок.