Кабмін переобрав наглядову раду «Нафтогазу»

Нинішній склад залишається ще на рік

На засіданні Кабінету міністрів переобрали п'ятьох членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Вони залишаться на посадах на термін до одного року. Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль подякував наглядовій раді за конструктивне і державне рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу «Нафтогазу».

«Ми також вдячні голові наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд, яка під час свого виступу підкреслила важливість командної роботи для кращої трансформації підприємства», – зазначив Шмигаль.

Прем'єр додав, що уряд залишається відданим подальшій реформі корпоративного управління за кращими світовими стандартами.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції з 30 квітня перевіряє призначення Юрія Вітренка новим головою правління НАК «Нафтогаз» України на конфлікт інтересів.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що звільнення голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини України із міжнародними партнерами.

Раніше «Главком» писав, що п’ять з шести членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» припиняють повноваження з 14 травня . У складі наглядової ради залишиться лише Роберт Бенш.



