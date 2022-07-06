Чого хоче Кремль: Інститут ведення війни повідомив дві цілі

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Військові аналітики вважають метою російської війни знищення суверенітету України і зміну режиму. Про це повідомили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

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