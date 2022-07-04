Захоплення Луганщини. Путін дав нову команду окупантам (відео)

Російський президент закликав окупантів на Луганщині «наростити бойові можливості»

Президент Росії Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу дати відпочинок військам, які брали участь у захопленні Луганської області України. Про це повідомляють у понеділок, 4 липня, російські ЗМІ.

При цьому Путін сказав, що російські військові мають під час відпочинку «наростити бойові можливості». Він також наказав голові Міноборони РФ Сергію Шойгу нагородити тих, хто «відзначився» при захопленні українського регіону.

Російський президент також закликав інші угруповання загарбників виконувати завдання за колишнім планом.

Нагадаємо, 3 липня у Генштабі повідомили, що після важких боїв ЗСУ залишили Лисичанськ, щоб зберегти життя особового складу.

При цьому Міноборони РФ заявило, що російські війська повністю зайняли Луганську область. Глава ОВА Сергій Гайдай цю інформацію заперечив, заявивши, що невелика частина області досі чинить опір окупантам, щоб виграти час для зміцнення нової лінії оборони.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації – це успішна військова операція, ЗСУ впоралися з поставленим завданням.

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