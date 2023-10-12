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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Збільшення ядерної загрози. Все так серйозно?

glavcom.ua
Путін досі лякає світ ядерною катастрофою
фото з відкритих джерел

Своїм «зворотнім ратифікуванням» Кремль знов лякає і шантажує цивілізований світ

Людоїдська недоімперія скасувала ратифікацію заборони ядерних випробувань у будь-яких середовищах – тобто, на землі, у воді, у повітрі і у космосі.

Чи підвищило це ризик застосування ЯЗ, зокрема, проти України? Так, але не суттєво. На моєму власному апокаліпсометрі показник загрози, звісно, збільшився, але всього на один відсоток – з 10 до 11%.

По-перше, росія не вийшла з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, вона тільки відкликала його затвердження своєю державною думою. Низка країн, ті ж Штати, взагалі договір не ратифікували, але він досі виконується основними країнами «ядерного клубу».

По-друге, потенційна ядерна війна – не у паперах якихось договорів, на які варварській недоімперії начхати. Вона навіть не у ядерних сховищах, де ЯЗ зберігається у невідомому стані. Вона у боєголовках ракет, повністю готових до застосування, як це було під час Карибської кризи.

Своїм «зворотнім ратифікуванням» Кремль знов лякає і шантажує цивілізований світ, в першу чергу, США, з намаганням, щоб союзники і партнери України таки примусили її сісти за стіл переговорів на кремлівських умовах, тобто, на умовах м’якої капітуляції. Бо чисто воєнним шляхом, не зважаючи на вкрай складну для нас ситуацію, перемогти Україну не вдається.

З іншого боку, росія розчищає собі шлях до проведення ядерних випробувань на Новій Землі, де зараз спостерігається неабияка активність на колишньому полігоні. Бо ніхто, і кремль теж, не знає, у якому стані перебуває радянська ЯЗ після розпаду Союзу.

От якщо недоімперії вдасться провести успішні ядерні випробування, тоді стрілка на апокаліпсометрі різко стрибне вгору. І всі почують, як зміниться агресивна риторика кремля.

Тому поки що панікувати зарано. Поки що головна проблема в тому, що наш ворог поступово, але невпинно розкручує свої величезні можливості задля знищенні України. А ми здебільшого спостерігаємо, повторюючи солодку, але сумнівну мантру «Захід Україну не здасть». І втрачаючи людей, економіку і перспективу.

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Джерело
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Теги: росія війна ядерна зброя

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Олександр Кочетков

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