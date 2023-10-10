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Росія мала інформацію про напад ХАМАС на Ізраїль – розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія мала інформацію про напад ХАМАС на Ізраїль – розвідка
РФ передала терористам ХАМАС західне стрілецьке озброєння, яке захопила на полі бою, з метою проведення ІПСО проти України
фото з відкритих джерел

Путін зацікавлений в загостренні конфліктів у різних куточках світу, зокрема, і на Близькому Сході

Країна-агресорка РФ передала терористам ХАМАС західне стрілецьке озброєння, яке захопила на полі бою в Україні, з метою проведення ІПСО (інформаційно-психологічна операція) проти України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, в коментарі 24 Каналу.

За словами представника ГУР, такі наративи вказують на те, що Росія знала про плани ХАМАС атакувати Ізраїль.

«З цього можна зробити висновки. І є інформація, що держава-агресорка Росія володіла інформацією про плани атак на Ізраїль. Є інформація про взаємодію, зокрема, російських ПВК з бойовиками ХАМАС з приводу обміну досвідом використання російсько-української війни та інших елементів», – заявив пре.

Юсов додає, що Путін зацікавлений в загостренні конфліктів у різних куточках світу, зокрема, і на Близькому Сході.

«Ворог використовує це як продовження війни проти України. Водночас Україна має принципову публічну позицію, наші партнери теж усе розуміють», – додав Юсов.

Представник ГУР також пригадав випадки, коли представники Заходу відмовлялись від подібних контактів, тоді офіційні делегації відвідувати Москву.

«Тому сам факт такої взаємодії – це додаткова легітимізація, обмін інформацією. Звичайно, можна говорити про політичну причетність та відповідальність держави-агресорки. Насамперед мають бути оцінки міжнародного співтовариства, інституцій. Я переконаний, що такі оцінки будуть», – підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що зброя, яку надсилає Захід Україні для оборони від окупантів, нібито «розповзається по всьому світу». За його словами, саме зараз на Близькому Сході «така зброя» нібито «потрапила до рук злочинців і допомагає вбивати мирне населення».

До слова, глава Чечні Рамзан Кадиров закликав припинити війну на сході та заявив, що готовий поїхати з «миротворчою місією» в Палестину.

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Теги: ХАМАС Ізраїль росія зброя

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