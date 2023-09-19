Генерал Міллі сказав, скільки загарбників перебуває на окупованих територіях України

За словами генерала Міллі, зазначив, навіть якщо контрнаступ досягне всіх поставлених цілей, цього буде недостатньо, щоб повністю витіснити російські сили з України

Генерал Міллі підкреслив, що контрнаступ українських військових «стабільно набирає успіх»

Росія має понад 200 тис. військових, дислокованих на окупованих частинах України. Про це повідомив керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі в інтерв’ю.

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Хоч і контрнаступ в Україні йде відносно повільно, як заявив Міллі, генерал підкреслив, що українські військові стабільно набирають успіхи.

За словами Міллі, військову кампанію Києва, яка триває, не можна назвати невдалою, оскільки Україна прорвала кілька російських оборонних ліній і ще має час для досягнення більших результатів.

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При цьому Міллі зазначив, що навіть якщо контрнаступ досягне всіх поставлених цілей, цього буде недостатньо, щоб повністю витіснити російські сили з України.

«Витіснення всіх 200 тис. окупаційних військ займе значний проміжок часу, що значно виходить за рамки поточної кампанії», – сказав генерал Міллі.

Нагадаємо, що в результаті успішних дій українських військ була пробита лінія оборони ворога на Бахмутському напрямку, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви. У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади