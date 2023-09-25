Окупанти готують мобілізацію на півдні України

На тимчасово окупованих територіях півдня України окупанти створили так звані «федеральні комісаріати»

Російські загарбники продовжують зусилля щодо мобілізації до своєї армії мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей України. Так, на цих територіях інтервенти зараз формують систему військового обліку призовників та військовозобов'язаних. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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На тимчасово окупованих територіях півдня України окупанти створили так звані «федеральні комісаріати».

Також у Центрі зазначають, що російські окупаційні адміністрації розміщують у своїх пропагандистських телеграм-каналах оголошення, в яких звучать вимоги до місцевого населення призовного віку та військовозобов'язаним надати особисті дані та копії документів, що засвідчують особу з подальшою постановкою на «тимчасовий облік» у новостворених «військових комісаріатах».

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Паралельно з цим жителі ТОТ Запорізької та Херсонської областей регулярно одержують від загарбників повістки з вимогами з'явитися до місцевого органу «РОА» для постановки на «військовий облік».

Нагадаємо, Росія має понад 200 тис. військових, дислокованих на окупованих частинах України.

До слова, окупанти посилюють «третю лінію» оборони в Запоріжжі.