Латвія закриває два пункти пропуску на кордоні з РФ

Росія створює обмеження для українців під час перетину кордону

Уряд Латвії ухвалив рішення про припинення із 16 жовтня роботи пунктів пропуску у Вієнтулі та Педедзе на кордоні з Росією. Таку термінову пропозицію внесло МВС Латвії, повідомляє LSM.

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У заяві латвійського уряду вказано, що ці два пункти закриють, щоб «не допустити порушення громадського порядку, загроз нацбезпеці та уникнути можливих негативних наслідків створеної РФ ситуації».

Йдеться про рішення Росії, згідно з яким КПП «Вієнтулі» з 16 жовтня мав стати єдиним прикордонним переходом, через який громадяни України могли б потрапити до РФ наземним транспортом.

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За словами мера міста Балві Сергія Максимова, якби пункт «Вієнтулі» не закрили, то в кількох адміністративних краях довелося б оголошувати надзвичайну ситуацію, оскільки на КПП могла б утворитися черга з 500 осіб.

«Зараз для перетину кордону потрібна доба або півтори. Якщо ситуація буде погіршуватися – навіть дві-три доби. Ми можемо лише уявити емоційний стан цих людей», – зазначив Максимов.

Окрім цього, як зазначається, закриття двох пунктів пропуску вивільнить людські ресурси Прикордонної охорони Латвії, які можуть бути скеровані на охорону державного кордону в інших місцях.