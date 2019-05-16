Чубаров попередив про можливі провокації окупантів проти кримських татар



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18 травня буде відзначатися День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

До будинку, де проживає дружина лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, прийшли дільничні поліцейські

У Бахчисараї 15 травня дільничні поліцейські відвідували будинки кримських татар і опитували їх жителів, звіряючись з наявними у них списками.

Про це у соцмережі Facebook написав голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

За словами Чубарова, зокрема, дільнична 6-го мікрорайону Катерина Яхова відвідала будинок, де проживає дружина лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, пані Сафінар Джемілєва.

«У момент приходу дільничної в будинку був лише її дорослий син Сафінар Ельдар, прийомний син Мустафи Джемілєва. Дільнична з'ясувала особисті дані Ельдара, звірила записані нею дані під особистий підпис опитаного. На питання, в чому причина її приходу до них в будинок і сенс процедури опитування, дільнична продемонструвала Ельдару список, в який були включені кілька десятків прізвищ, заявивши при цьому, що всі вони, включаючи Ельдара, підозрюються в причетності до терористичної діяльності», - розповів Чубаров.

Голова Меджлісу кримських татар звернув увагу кримськотатарських активістів, адвокатів, цивільних журналістів у Криму на те, що російські окупанти можуть готувати нові масштабні провокації щодо кримських татар напередодні 18 травня - Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Нагадаємо, напередодні Міський суд Таганрога Ростовській області РФ продовжив запобіжний захід у вигляді арешту чотирьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», затриманим у Криму 27 березня.

Як відомо, співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

Як відомо, слухання у справі «Україна проти Росії» щодо окупації Криму у Європейському суді з прав людини, які зірвалися в лютому, відбудуться 11 вересня.