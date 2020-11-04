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    Ціна на нафту впала після заяв Трампа про перемогу на виборах

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    Дональд Трамп заявив про перемогу на виборах президента США, що є передчасним висновком&nbsp; - Ціна на нафту впала після заяв Трампа про перемогу на виборах
    Дональд Трамп заявив про перемогу на виборах президента США, що є передчасним висновком 

    Ф'ючерси на нафту марки WTI знизилися на 15 центів

    Нафта впала в ціні в середу, 4 листопада, після заяв президента США Дональда Трампа про перемогу на виборах. Зниження цін спостерігається на нафту марки WTI і Brent.

    Про це повідомляє Reuters.

    Так, ф'ючерси на нафту марки WTI знизилися на 15 центів (0,4%) і нині становить 37,51 долара за барель. Нафта марки Brent знизилася на 8 центів (0,2%), до 39,63 долара за барель.

    4 листопада Трамп поспішив оголосити про свою перемогу на виборах. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

    3 листопада у США розпочалися вибори президента, згідно с соцопитуваннями, демократ Байден має перевагу над Трампом у 10%.

    Трамп перемагає в Техасі, Флориді та Огайо, Байден - в Аризоні, в хитких штатах результат ще встановлюється. У ключовому штаті Пенсильванія підрахунок може затягнутися до декількох днів, але за попередніми даними, там лідирує Трамп.

    Байден наразі має 220 голосів виборників, чинний президент Дональд Трамп - 213 голосів виборників. Щоб виграти вибори кандидат повинен отримати просту більшість голосів виборників - 270.

    Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки. 

     Читайте також: Трамп проти Байдена. Все, що потрібно знати про історію та процедуру президентських виборів у США
    нафта США вибори Дональд Трамп бізнес президент
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