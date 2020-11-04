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    Байден одержав перемогу в Аризоні, закріплюючи лідерство у перегонах

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    Джозеф Байден наразі має 238 голосів виборників з 270 необхідних - Байден одержав перемогу в Аризоні, закріплюючи лідерство у перегонах
    Джозеф Байден наразі має 238 голосів виборників з 270 необхідних
    Фото: Matt Bargar/Flickr

    Здобуття Аризони є важливим кроком для перемоги Джо Байдена на виборах

    Кандидат від Демократичної партії Джо Байден одержав перемогу у штаті Аризона, що є важливим кроком для успіху на виборах. За даними Fox News, Байден отримав 51, 85% голосів, а чинний президент Дональд Трамп - 46,8%

    Аризона дає Байдену 11 голосів виборників, згідно з Fox News, наразі демократ вже має 238 голосів виборників, а Дональд Трамп - 213. Для перемоги необхідно заручитися підтримкою 270 виборників. 

    4 листопада Трамп поспішив оголосити про свою перемогу на виборах. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

    3 листопада у США розпочалися вибори президента, згідно с соцопитуваннями, демократ Байден має перевагу над Трампом у 10%.

    Трамп перемагає в Техасі, Флориді та Огайо, Байден - в Аризоні, в хитких штатах результат ще встановлюється. У ключовому штаті Пенсильванія підрахунок може затягнутися до декількох днів, але за попередніми даними, там лідирує Трамп.

    Байден наразі має 220 голосів виборників, чинний президент Дональд Трамп - 213 голосів виборників. Щоб виграти вибори кандидат повинен отримати просту більшість голосів виборників - 270.

    Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки. 

     Читайте також: Трамп проти Байдена. Все, що потрібно знати про історію та процедуру президентських виборів у США
    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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