Байден одержав перемогу в Аризоні, закріплюючи лідерство у перегонах

Здобуття Аризони є важливим кроком для перемоги Джо Байдена на виборах

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден одержав перемогу у штаті Аризона, що є важливим кроком для успіху на виборах. За даними Fox News, Байден отримав 51, 85% голосів, а чинний президент Дональд Трамп - 46,8%

Аризона дає Байдену 11 голосів виборників, згідно з Fox News, наразі демократ вже має 238 голосів виборників, а Дональд Трамп - 213. Для перемоги необхідно заручитися підтримкою 270 виборників.

4 листопада Трамп поспішив оголосити про свою перемогу на виборах. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

3 листопада у США розпочалися вибори президента, згідно с соцопитуваннями, демократ Байден має перевагу над Трампом у 10%.

Трамп перемагає в Техасі, Флориді та Огайо, Байден - в Аризоні, в хитких штатах результат ще встановлюється. У ключовому штаті Пенсильванія підрахунок може затягнутися до декількох днів, але за попередніми даними, там лідирує Трамп.

Байден наразі має 220 голосів виборників, чинний президент Дональд Трамп - 213 голосів виборників. Щоб виграти вибори кандидат повинен отримати просту більшість голосів виборників - 270.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.