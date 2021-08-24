Ціни на нафту почали різко зростати

У порівнянні з минулим тижнем ціни виросли на п'ять доларів

За останні два дні ціни на нафту злетіли на вісім відсотків, практично повністю подолавши падіння останніх тижнів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Станом на 16:30, сорт Brent торгується на рівні 69,5 долара, WTI – 66,7 долара. У порівнянні з кінцем минулого тижня котирування виросли на п'ять доларів.

Приводом для цього стала зміна очікувань учасників ринку щодо політики США. Глава Федерального резервного банку Далласа Роберт Каплан в неділю, 22 серпня, заявив про можливість перегляду планів щодо посилення грошово-кредитної політики США. Раніше він висловлював протилежну думку, однак поширення нового штаму коронавіруса і зростання числа захворювань змусили його переглянути позицію.

У результаті аналітики сходяться на думці, що Федеральна резервна система відмовиться від планів щодо відмови від «друкування грошей» ще на кілька місяців. Прояснити ситуацію має виступ глави ФРС Джерома Пауелла.

Нагадаємо, ціни на нафту впали більш ніж на 7% за перший тиждень серпня. За даними торгів, це стало найсильнішим тижневим зниженням з жовтня 2020 року.

Нагадаємо, мережі АЗС 4 серпня підняли ціни на бензини. А ось вартість дизельного пального мінялася різнопланово. Заправки продовжують піднімати ціни на бензин. Середня ціна А-95 піднялася до 30,28 гривні за літр.

Як повідомлялося, Україна серед лідерів в Європі за темпами здорожчання пального.