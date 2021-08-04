Українські заправки підвищили ціни. Яка вартість пального

Заправки продовжують піднімати ціни на бензин. Середня ціна А-95 піднялася до 30,28 гривень за літр

Мережі АЗС 4 серпня підняли ціни на бензини. А ось вартість дизельного пального мінялася різнопланово. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Наприклад, на WOG і ОККО бензин А-95 подорожчав на 22 копійки – до 31,86 грн/л. А дизельне пальне навпаки подешевшало – до 29,24 грн/л.

Socar підвищив вартість бензинів на 22-34 копійки.

Такі мережі як «Фактор», «Катрал», «Авантаж 7» і Motto підняли ціни дизельного пального в межах 2-50 копійок за літр.

Ціни на пальне в Україні 4 серпня 2021 року, грн/л