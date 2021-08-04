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    Українські заправки підвищили ціни. Яка вартість пального

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    В Україні дорожчає пальне - Українські заправки підвищили ціни. Яка вартість пального
    В Україні дорожчає пальне
    Фото: Glavcom.ua

    Заправки продовжують піднімати ціни на бензин. Середня ціна А-95 піднялася до 30,28 гривень за літр

    Мережі АЗС 4 серпня підняли ціни на бензини. А ось вартість дизельного пального мінялася різнопланово. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

    Наприклад, на WOG і ОККО бензин А-95 подорожчав на 22 копійки – до 31,86 грн/л. А дизельне пальне навпаки подешевшало – до 29,24 грн/л.

    Socar підвищив вартість бензинів на 22-34 копійки.

    Такі мережі як «Фактор», «Катрал», «Авантаж 7» і Motto підняли ціни дизельного пального в межах 2-50 копійок за літр.

    Ціни на пальне в Україні 4 серпня 2021 року, грн/л

    Компанія А-92 А-95 ДП
    ОККО 30,99 31,86 29,24
    WOG 30,99 31,86 29,24
    Авіас 27,95 28,95 28,00
    Укрнафта 28,00 29,00 28,00
    AMIC 30,04 31,04 29,02
    Shell 30,79 31,64 29,25
    SOCAR 31,48 31,86 32,48
    БРСМ-Нафта 28,60 29,60 27,18
    KLO 30,89 31,29 29,09
    Паралель 30,99 32,99 30,59
    Автотранс 29,78 31,18 29,18
    UPG 29,80 30,80 26,90
    SUNOIL 28,29 29,29 27,31
    Фактор 28,50 29,50 26,50
    Chipo 29,08 30,08 28,06
    Авантаж 7 28,45 29,45 26,85
    Катрал 29,99 30,97 27,17
    Mango 28,49 29,49 27,19
    Motto 28,16 29,15 27,63
    Середня ціна в Україні: 29,30 30,28 28,44

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    Теги: бензин АЗС пальне KLO ОККО WOG
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    Українські заправки підвищили ціни. Яка вартість пального