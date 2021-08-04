Українські заправки підвищили ціни. Яка вартість пального
Заправки продовжують піднімати ціни на бензин. Середня ціна А-95 піднялася до 30,28 гривень за літр
Мережі АЗС 4 серпня підняли ціни на бензини. А ось вартість дизельного пального мінялася різнопланово. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Наприклад, на WOG і ОККО бензин А-95 подорожчав на 22 копійки – до 31,86 грн/л. А дизельне пальне навпаки подешевшало – до 29,24 грн/л.
Socar підвищив вартість бензинів на 22-34 копійки.
Такі мережі як «Фактор», «Катрал», «Авантаж 7» і Motto підняли ціни дизельного пального в межах 2-50 копійок за літр.
Ціни на пальне в Україні 4 серпня 2021 року, грн/л
|Компанія
|А-92
|А-95
|ДП
|ОККО
|30,99
|31,86
|29,24
|WOG
|30,99
|31,86
|29,24
|Авіас
|27,95
|28,95
|28,00
|Укрнафта
|28,00
|29,00
|28,00
|AMIC
|30,04
|31,04
|29,02
|Shell
|30,79
|31,64
|29,25
|SOCAR
|31,48
|31,86
|32,48
|БРСМ-Нафта
|28,60
|29,60
|27,18
|KLO
|30,89
|31,29
|29,09
|Паралель
|30,99
|32,99
|30,59
|Автотранс
|29,78
|31,18
|29,18
|UPG
|29,80
|30,80
|26,90
|SUNOIL
|28,29
|29,29
|27,31
|Фактор
|28,50
|29,50
|26,50
|Chipo
|29,08
|30,08
|28,06
|Авантаж 7
|28,45
|29,45
|26,85
|Катрал
|29,99
|30,97
|27,17
|Mango
|28,49
|29,49
|27,19
|Motto
|28,16
|29,15
|27,63
|Середня ціна в Україні:
|29,30
|30,28
|28,44
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