Цього тижня будуть температурні «гойдалки»: від +3 до +29

Прогнозуються і дощі, і спека

Прогноз погоди в Україні на тиждень, 16-22 травня

Тиждень, 16-22 травня, в Україні буде зі строкатою погоду - від похолодання і нічних +3° до спекотних +29°. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 16 травня, в країні буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +7…+12°С, на узбережжі морів до +16°С, вдень +17…+22°С, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті до +26°С.

17 травня вдень у західних, північних та центральних областях невеликі, в Карпатах помірні, короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі +5…+11°С, на південному заході країни до +16°С, вдень +14…+20°С, на півдні країни +21…+26°С, на Одещині до +29°С.

18 травня до України прийде похолодання. Вночі у південній та східній частині очікуються помірні дощі, вдень у більшості областей України невеликі дощі, подекуди грози. Температура вночі +3…+9°С тепла, вдень +11…+17°С, у південній частині вночі +7…+13°С, вдень +15…+21°С.

19-20 травня в Україні буде переважно без опадів, температура вночі 2-8°С тепла, вдень +13…+19°С, на заході країни та Одещині +18…+24°С.

Вихідними, 21-22 травня, в країні відчутно потеплішає, проте ітимуть короткочасні дощі, грози (21 травня на сході та півдні країни без опадів). Температура вночі +4…+9°С, у західних областях, 22 травня в Україні +7…+12°С, вдень +17...+23°С.

У Києві 16 травня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +10…12°С, вдень приблизно +20°С.

17-18 травня у столиці посвіжішає. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура 17 травня вночі +9…+11°С, вдень +15…+17°С, 18 травня вночі +5…+7°С, вдень 13-15°С тепла.

Від п'ятниці, 20 травня, у Києві почне теплішати, а вихідними, 21-22 травня, температура повітря вдень прогріється до +18…+22°С. Вихідними у столиці також можливі короткочасні дощі.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.

Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.