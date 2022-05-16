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    Окупанти обстрілюють Дніпропетровщину забороненими боєприпасами

    У неділю ворог бив з &laquo;Ураганів&raquo; - Окупанти обстрілюють Дніпропетровщину забороненими боєприпасами
    У неділю ворог бив з «Ураганів»
    фото з відкритих джерел

    Вілкул повідомив про застосування регіоні фосфорних бомб

    Російські окупанти обстрілюють Дніпропетровську область фосфорними і касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

    За його словами, загарбники завдають ударів по мирних селах, об'єктах мирної інфраструктури, житлових будинках і навіть колонах з біженцями. Ворог застосовує всі види реактивних систем залпового вогню, ствольну артилерію і міномети.

    «Не маючи успіху в своїх планах, окупанти продовжують тактику випаленої землі і масованих обстрілів мирних населених пунктів. На цьому тижні не було жодного дня без обстрілів і сьогодні (15 травня – ред.) також були обстріли по всій лінії зіткнення – були прильоти з «Ураганів» у Широківській громаді», – зазначив Вілкул.

    Як відомо, рашисти під ранок обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів».

    Нагадаємо, 12 травня окупанти обстріляли Криворізький район касетними боєприпасами (фото).

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    Теги: росія окупанти війна Олександр Вілкул Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти обстрілюють Дніпропетровщину забороненими боєприпасами