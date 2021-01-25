Глава МЗС України про Навального: Ворог мого ворога – мій друг

«Якщо Олексій Навальний є ворогом Путіна, то ми підтримуємо Навального. Все дуже просто», – заявив голова МЗС України

Очільник МЗС застерігає не зачаровуватись Олексієм Навальним

Голова МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що Україна підтримує заклики до звільнення російського опозиціонера Олексія Навального, оскільки він є ворогом президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Тому ми зайняли жорстку принципову позицію, бо, по-перше, неправильно бити людей, які вийшли на протест, на захист своїх громадянських прав. А по-друге, є така приказка: ворог мого ворога - мій друг. Це можна сказати про Навального як людину, яка зараз є уособленням протестів, і на захист якої вийшли… насправді росіяни вийшли не на захист Навального, а на захист самих себе. Але він є ворогом Путіна, тому ми підтримуємо і свободу Навального, і всіх людей, які виступають за цю свободу», – зазначив очільник МЗС,

За його словами, ми не повинні зачаровуватись Олексієм Навальним, з точки зору інтересів України.

«Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому ненадкушеним і свіжим, в гарному стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій», – сказав Кулеба.

«Ще й вибачення доведеться йому принести за російську агресію, якщо станеться так, що Навальний в якійсь перспективі в результаті демократичних виборів очолить Росію або займе якесь політичне місце в системі. Але, як я сказав, ворог мого ворога є моїм другом. Тому якщо Навальний є ворогом Путіна, то ми підтримуємо Навального. Все дуже просто», – резюмував голова МЗС України.

Несанкціоновані акції на підтримку арештованого після повернення у Росію опозиціонера Навального пройшли у суботу у багатьох містах країни, включаючи Москву.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту у Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

Протести пройшли у понад 120 містах, поліція жорстко розганяла і била протестувальників. Загалом силовики затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

Як відомо, Україна засудила жорстке придушення протестів у Росії.

До слова, російська естрадна співачка Алла Пугачова після суботніх протестів підписалася в Instagram на опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, російські поліцейські під час акцій протесту опозиції затримали в Москві дружину голови «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального Юлію.

Раніше стало відомо про перебої з мобільним звʼязком та доступом до мережі інтернет в районі проведення масових акцій у російській столиці.