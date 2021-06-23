Уряд запровадив обов’язковий тест на коронавірус прибулим з чотирьох країн

обмеження почне діяти з 25 червня 2021 року

Уряд запровадив обов'язковий тест для перетину українського кордону для людей, які їдуть з 4 країн. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Обов'язково негативний тест на коронавірус доведеться мати громадянам, які прямують з країн:

Британія;

Індія;

Росія;

Португалія.

Цим особам потрібно буде зробити тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 відразу на прикордонному пункті пропуску. Робити тест доведеться і у випадку, якщо громадяни перебували на території цих країн протягом щонайменше 7 днів.

Це обмеження почне діяти з 25 червня 2021 року.

Нагадаємо, сьогодні прийшло підтвердження двох випадків штаму «Дельта» в Україні з лондонської лабораторії, де проводили аналіз зразків вірусу. Підозри на цей варіант з'явилися через те, що симптоми у заражених відрізнялися від тих, які зустрічалися раніше у хворих Covid-19 в Україні

Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО.

За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив Данілов.

«У них запідозрили цей штам, оскільки трохи відрізняються симптоми від інших штамів. Нудота, нежить, першіння в горлі і температура з'являється не з першого дня, але вона дуже висока. Зараз ці люди знаходяться в одній з київських лікарень. Найгірше, що при цьому штамі молоді люди, підлітки хворіють частіше, ніж при інших варіантах вірусу», – повідомив він.

Зазначимо, як заявляють в міжнародному альянсі GAVI, дослідження показують, що симптоми штаму «Дельта» дійсно могли змінитися. Так, у хворих штамом «Дельта» все найчастіше спостерігається головний біль, що супроводжується болем в горлі, нежиттю і лихоманкою. Водночас відсутність нюху не входить навіть в десятку симптомів.

До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».