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    У МОЗ розповіли, чи є в Україні індійський штам коронавірусу «Дельта»

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    У МОЗ розповіли, чи є в Україні індійський штам коронавірусу «Дельта»
    Фото: з відкритих джерел

    «Дельта» штам, за словами вчених, збільшує вдвічі ризик госпіталізації після зараження

    Станом на 22 червня 2021 року на території України не було зафіксовано штаму коронавірусу під назвою «Дельта». Наразі в Україні не було жодного випадку інфікування цим штамом. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

    «Станом на 22 червня випадків інфікування та циркуляції на території України штаму «Дельта» (індійський) центром не зафіксовано», – йдеться у заяві ЦГЗ.

    «Дельта» штам, за словами вчених, збільшує вдвічі ризик госпіталізації після зараження. Однак ризик госпіталізації можна зменшити за допомогою вакцинацію будь-яким з існуючих препаратів від Covid-19.

    Вчені говорять, що дві дози вакцини або одна доза протягом 28 днів приблизно на 70% знижують ризик госпіталізації.

    Нагадаємо, за минулу добу, 22 червня, в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 25).

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    Теги: РНБО Україна хвороби ВООЗ коронавірус
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    У МОЗ розповіли, чи є в Україні індійський штам коронавірусу «Дельта»