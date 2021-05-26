Вакцина від Moderna показала вражаючу ефективність для підлітків – дослідження

За заявою компанії, вакцина виявилась на 93% ефективною після першої дози й на 100% ефективною через два тижні після другої дози

Американська фармакологічна компанія Moderna, що виробляє мРНК-вакцину від коронавірусу у співпраці із Національним інститутом здоров'я США, оприлюднила результати випробувань препарату на підлітках віком від 12 років, повідомляє USA Today.

За заявою компанії, вакцина виявилась на 93% ефективною після першої дози й на 100% ефективною через два тижні після другої дози, адже після цього серед учасників не зафіксували жодного випадку Covid-19.

Також не виявлено жодних занепокоєнь щодо безпеки препарату, проте за учасниками дослідження стежитимуть протягом року, щоб виявити ймовірні довготривалі наслідки.

У випробуваннях взяли участь 3700 підлітків, дві третини з яких отримали препарат, а решта – плацебо. У вакцинованій групі не виявили випадків коронавірусу, у контрольній – чотири випадки зараження.

Як пише CNBC, тепер компанія планує звернутись до Адміністрації з контролю за харчами та ліками, щоб отримати дозвіл на щеплення дітей від 12 років. Зараз у США цю групу населення офіційно дозволено імунізувати лише однією вакциною від компанії Pfizer.

Залежно від того, як відбудеться процес затвердження, вакцина від Moderna може стати альтернативою для підлітків перед початком шкільного року й дозволити швидше щепити 17 мільйонів американських школярів цього віку.

Хоча серйозні випадки Covid-19 серед підлітків не часті, від цієї хвороби за час пандемії за офіційними даними померло 316 дітей, у порівнянні із 166 смертями від сезонного грипу у 2019-2020.

Раніше дослідження показало, що вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого штаму коронавірусу.

До слова, напередодні помер Вільям Шекспір – перший у світі чоловік, якого вакцинували від Covid-19.

Джерело: Голос Америки