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    МОЗ назвав регіон, який може опинитись у «червоній» зоні

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    Рівень госпіталізації перевищує у восьми областях - МОЗ назвав регіон, який може опинитись у «червоній» зоні
    Рівень госпіталізації перевищує у восьми областях
    Фото: AP/Evgeniy Maloletka

    На Черкащині показник госпіталізацій через Covid-19 – один із найвищих в Україні

    В Україні можуть розширити «червону» зону карантину. У цю зону може потрапити Черкаська область. Про це свідчать дані карти МОЗ по ситуації з коронавірусом у регіонах.

    Як зазначається, у Черкаській області перевищують показник нових випадків коронавірусу, а також два дні поспіль – рівень госпіталізацій.

    Взагалі рівень госпіталізацій перевищує у восьми областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській.

    У «червоній» зоні карантину ще зранку 4 травня перебували сім областей: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська. У «помаранчевій» зоні вісім областей, а у «жовтій» – дев’ять регіонів та Київ.

    Як стало відомо, із «червоної» зони коронавірусного карантину в середу 5 травня вийде Житомирська область.

    За минулу добу коронавірус діагностували майже у 2,5 тисячі українців. Найбільше нових заражень зафіксовано у Донецькій, Черкаській та Дніпропетровській областях.

    Зазначимо, що у Києві за минулу добу, 3 травня, лабораторно підтверджено 151 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. За добу до лікарень столиці госпіталізували 30 пацієнтів із діагнозом Covid-19.

    Тим часом в Україні у дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19.

    До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

    Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.

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    Теги: медицина лікарня Черкащина хвороби карантин коронавірус
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