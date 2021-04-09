Covid-вакцинація в Україні. За добу щеплено 18,5 тис. осіб
Темпи вакцинації в Україні досі повільні
За минулу добу, 8 квітня, в Україні щеплено проти коронавірусу 18569 людей. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплено 353147 осіб.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Кількість щеплень в регіонах за добу:
- м. Київ – 1850 щеплень
- Вінницька область – 670
- Волинська область –560
- Дніпропетровська область – 1990
- Донецька область – 510
- Житомирська область – 840
- Закарпатська – 580
- Запорізька область – 650
- Івано-Франківська область – 549
- Київська область – 1970
- Кіровоградська область – 680
- Луганська область – 350
- Львівська область – 1540
- Миколаївська область – 180
- Одеська область – 710
- Полтавська область – 730
- Рівненська область – 580
- Сумська область – 360
- Тернопільська область – 490
- Харківська область – 550
- Херсонська область – 300
- Хмельницька область – 1050
- Черкаська область – 180
- Чернівецька область – 560
- Чернігівська область – 140
Щеплення проводилось 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами щеплення.
Станом на 8 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 431 025 людей.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що бійці в зоні ООС та резервісти мають бути щеплені від коронавірусу у першу чергу через загострення безпекової ситуації на Сході України.
Очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.