Covid-вакцинація в Україні. За добу щеплено 18,5 тис. осіб

В Україні почали щеплювати людей старших 80 років

Темпи вакцинації в Україні досі повільні

За минулу добу, 8 квітня, в Україні щеплено проти коронавірусу 18569 людей. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплено 353147 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Кількість щеплень в регіонах за добу:

м. Київ – 1850 щеплень

Вінницька область – 670

Волинська область –560

Дніпропетровська область – 1990

Донецька область – 510

Житомирська область – 840

Закарпатська – 580

Запорізька область – 650

Івано-Франківська область – 549

Київська область – 1970

Кіровоградська область – 680

Луганська область – 350

Львівська область – 1540

Миколаївська область – 180

Одеська область – 710

Полтавська область – 730

Рівненська область – 580

Сумська область – 360

Тернопільська область – 490

Харківська область – 550

Херсонська область – 300

Хмельницька область – 1050

Черкаська область – 180

Чернівецька область – 560

Чернігівська область – 140

Щеплення проводилось 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами щеплення.

Станом на 8 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 431 025 людей.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що бійці в зоні ООС та резервісти мають бути щеплені від коронавірусу у першу чергу через загострення безпекової ситуації на Сході України.

Очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.

Читайте також: