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    Covid-вакцинація в Україні. За добу щеплено 18,5 тис. осіб

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    В Україні почали щеплювати людей старших 80 років - Covid-вакцинація в Україні. За добу щеплено 18,5 тис. осіб
    В Україні почали щеплювати людей старших 80 років
    Фото: МОЗ

    Темпи вакцинації в Україні досі повільні

    За минулу добу, 8 квітня, в Україні щеплено проти коронавірусу 18569 людей. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплено 353147 осіб.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Кількість щеплень в регіонах за добу:

    • м. Київ – 1850 щеплень
    • Вінницька область – 670
    • Волинська область –560
    • Дніпропетровська область – 1990
    • Донецька область – 510
    • Житомирська область – 840
    • Закарпатська – 580
    • Запорізька область – 650
    • Івано-Франківська область – 549
    • Київська область – 1970
    • Кіровоградська область – 680
    • Луганська область – 350
    • Львівська область – 1540
    • Миколаївська область – 180
    • Одеська область – 710
    • Полтавська область – 730
    • Рівненська область – 580
    • Сумська область – 360
    • Тернопільська область – 490
    • Харківська область – 550
    • Херсонська область – 300
    • Хмельницька область – 1050
    • Черкаська область – 180
    • Чернівецька область – 560
    • Чернігівська область – 140

    Щеплення проводилось 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами щеплення.

    Станом на 8 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 431 025 людей.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що бійці в зоні ООС та резервісти мають бути щеплені від коронавірусу у першу чергу через загострення безпекової ситуації на Сході України.

    Очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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