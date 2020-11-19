Мер Івано-Франківська передумав бойкотувати карантин вихідного дня

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків вважає, що карантин вихідного дня нічого не дає

Марцинків також вважає, що влада вела обмеження, щоб показати, що вона щось робить

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, котрий раніше відмовлявся вводити у місті карантин вихідного дня, передумав. Так, 21 та 22 листопада обмеження, рекомендовані Кабміном, будуть діяти, заявив мер в ефірі радіо Західний полюс.

«У суботу та неділю, на жаль, буде карантин вихідного дня. Уряд не враховує рішення місцевих органів влади, трактує їх по-своєму», - зазначив Марцінків.

Міський голова вважає, що карантин вихідного дня нічого не дає, а уряд пішов на такий крок для того, щоб показати, що він щось робить.

«Сьогодні бізнес правильно ставить питання, як компенсувати всі втрати суботи та неділі. Особливо суботи, тому що для тих, хто продає одяг, це найприбутковіший день. А зараз на вихідних магазини закриті та інші заклади теж. Вони зазнають великих втрат, тому що підприємцям це ніхто не компенсує», - заявив Руслан Марцінків.

Сам Марцинків раніше пообіцяв допомогти бізнесу зі штрафами за порушення карантину та назвав постанову уряду «дебільною».

Між іншим, у «Слузі народу» розкритикували українців за легковажне ставлення до коронавірусу.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.

Зазначимо, що 17 листопада, Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

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