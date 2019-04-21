Ляшко сказав, що не планує голосувати (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На запитання, чи піде він голосувати, лідер радикалів відповів негативно

Вранці Ляшко прийшов до Володимирського собору у Києві на богослужіння з нагоди Вербної неділі

Екс-кандидат у президенти, голова фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко не планує у неділю, 21 квітня, йти на виборчу дільницю та голосувати.

Про це нардеп розповів у коментарі Руху «Чесно».

Зазначається, що вранці Ляшко прийшов до Володимирського собору у Києві на богослужіння з нагоди Вербної неділі.

На запитання, чи піде він голосувати, лідер радикалів відповів негативно.

«Ні, я в храм. Сьогодні велике свято. Давайте не про вибори, будь ласка. Дайте відпочити хоч хвилину», - сказав Ляшко.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

Шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

Президент Петро Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі, а потім прибув на виборчу дільницю.