Ляшко сказав, що не планує голосувати (відео)
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На запитання, чи піде він голосувати, лідер радикалів відповів негативно
Вранці Ляшко прийшов до Володимирського собору у Києві на богослужіння з нагоди Вербної неділі
Екс-кандидат у президенти, голова фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко не планує у неділю, 21 квітня, йти на виборчу дільницю та голосувати.
Про це нардеп розповів у коментарі Руху «Чесно».
Зазначається, що вранці Ляшко прийшов до Володимирського собору у Києві на богослужіння з нагоди Вербної неділі.
На запитання, чи піде він голосувати, лідер радикалів відповів негативно.
«Ні, я в храм. Сьогодні велике свято. Давайте не про вибори, будь ласка. Дайте відпочити хоч хвилину», - сказав Ляшко.
Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.
Виборці можуть проголосувати до 20:00.
Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.
У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.
У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.
Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.
Шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.
Президент Петро Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі, а потім прибув на виборчу дільницю.