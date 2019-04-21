За голосуванням Порошенко на дільниці спостерігав посол США (фото)
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Екс-посол США в Україні Вільям Тейлор на виборчий дільниці у Києві, 21 квітня 2019 року
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
На дільниці, де голосував кандидат в президенти Петро Порошенко, був присутній шостий посол США в Україні
Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор був присутній на виборчій дільниці, коли там голосував чинний президент Петро Порошенко.
Посол США в Україні в 2006-2009 рр. Вільям Тейлор був присутній
Нагадаємо, сьогодні зранку Петро Порошенко разом з родиною відвідав святкове богослужінняу Михайлівському соборі.
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Фото: Станіслав Груздєв, Главком
Потім він поїхав на дільницю, де проголосував на виборах глави держави. «Голосуємо за Україну!», - сказав Порошенко на виборчій дільниці.
Вільям Тейлор на президентських виборах в Україні є спостерігачем від Національного демократичного інституту (NDI).