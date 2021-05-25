ЦВК оскаржила скасування протоколу про обрання Вірастюка нардепом

Центральна виборча комісія оскаржила рішення Верховного Суду щодо встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87 Івано-Франківської області.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«Комісія ... детально проаналізувала рішення Верховного Суду та подала апеляційну скаргу на це його рішення», – йдеться у повідомленні.

У Центрвиборчкомі нагадали, що 19 травня на виконання постанови Великої палати Верховного Суду від 1 травня ЦВК склала протокол про результати виборів народного депутата в окрузі №87. Проте 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив дії ЦВК, протокол та окремі пункти постанови комісії.

Верховний Суд розглянув цей позов та 23 травня частково задовольнив його – скасував пункти 1-2 постанови та протокол ЦВК від 19 травня.

У ЦВК також заявляють, що зараз «немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації на 87-му окрузі, і в такому випадку встановлення результатів виборів в цьому окрузі вбачається можливим лише на підставі та з урахуванням висновків суду.

Як відомо, Верховний Суд скасував протокол ЦВК від 19 травня 2021 р. про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі 87 і визнання Василя Вірастюка обраним депутатом.

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округуперемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський (28,86%).