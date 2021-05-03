Довибори в Раду: «Слуга народу» відреагувала на рішення суду щодо Вірастюка
Верховний суд скасував протокол ЦВК, яким Василя Вірастюка обрали нардепом
Суспільство зрештою має зрозуміти, що таке справедливі вибори, зазначила нардеп Олена Мошенець
Партія «Слуга народу» вважає за необхідне перевірити всі заяви про порушення законодавства на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 Івано-Франківської області і, за необхідності, провести перерахунок голосів.
Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповіла народна депутатка від «Слуги народу» Олена Мошенець, коментуючи рішення Великої палати Верховного суду скасувати протокол про перемогу на виборах Василя Вірастюка.
«Давайте все-таки дочекаємося кінцевого рішення судів всіх інстанцій. Лише після цього ми зможемо щось сказати. Тому що, незважаючи на те, що Вірастюк є представником нашої партії, ми якраз виступаємо за те, щоб суспільство нарешті зрозуміло, що таке справедливі вибори, без «сіток», «каруселів», – сказала депутатка.
За її словами, якщо суд встановить, що Вірастюк дійсно виграв ці вибори і всі протоколи відповідають кількості бюлетенів, то він має стати депутатом.
«Якщо для цього будуть потрібні ще якісь додаткові опції, то будемо бачити, який буде результат», – додала Мошенець.
Як повідомляє «Главком», Велика палата Верховного суду ввечері 1 травня визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата в нардепи від «Слуги народу» Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині. Окрім того, Велика палата визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87.
Нагадаємо, 22 квітня ЦВК визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по округу №87.
Раніше один з кандидатів Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.
Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.
Центральна виборча комісія 6 квітня повідомляла, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.