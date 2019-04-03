ЦВК прийняла протоколи від 19 окружкомів та оголосила перерву до ранку



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Центральна виборча комісія

У засіданні ЦВК оголошено перерву до 10:00 середи, 3 квітня

Центральна виборча комісія України прийняла для розгляду і подальшої обробки паперові протоколи (так звані протоколи з «мокрими печатками») про підсумки голосування на виборах президента від окружних комісій № 175 і № 181 (Харківська область).

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Окрім того, після відповідної обробки прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування, ЦВК доручила окружній комісії № 180 підготувати і надати протокол з позначкою «Уточнений» до 5 квітня включно.

Таким чином, ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування на 19 із 199 територіальних виборчих округів по всій Україні.

У засіданні ЦВК оголошено перерву до 10:00 середи, 3 квітня.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Напередодні Центрвиборчком прийняв протоколи з 17 територіальних виборчих округів.

За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленьский і Порошенко.

До слова, поліція розслідує фальсифікацію результатів виборів: різниця на користь одного з кандидатів на Донеччині начебто збільшена у дев’ять разів.