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    Новини

    ЦВК прийняла протоколи від 19 окружкомів та оголосила перерву до ранку

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    Центральна виборча комісія - ЦВК прийняла протоколи від 19 окружкомів та оголосила перерву до ранку
    Центральна виборча комісія

    У засіданні ЦВК оголошено перерву до 10:00 середи, 3 квітня

    Центральна виборча комісія України прийняла для розгляду і подальшої обробки паперові протоколи (так звані протоколи з «мокрими печатками») про підсумки голосування на виборах президента від окружних комісій № 175 і № 181 (Харківська область).

    Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

    Окрім того, після відповідної обробки прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування, ЦВК доручила окружній комісії № 180 підготувати і надати протокол з позначкою «Уточнений» до 5 квітня включно.

    Таким чином, ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування на 19 із 199 територіальних виборчих округів по всій Україні.

    У засіданні ЦВК оголошено перерву до 10:00 середи, 3 квітня.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.23%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Напередодні Центрвиборчком прийняв протоколи з 17 територіальних виборчих округів.

    За результатами підрахунку 99% протоколів в другий тур проходять Зеленьский і Порошенко.

    До слова, поліція розслідує фальсифікацію результатів виборів: різниця на користь одного з кандидатів на Донеччині начебто збільшена у дев’ять разів.

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