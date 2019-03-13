ЦВК сформувала 101 дільничну комісію у закордонному виборчому окрузі



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Найбільше виборчих дільниць сформовано у Німеччині

Центральна виборча комісія (ЦВК) України сформувала 101 дільничної комісії у закордонному виборчому окрузі на выборах-2019.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

У закордонному виборчому окрузі на виборах президента налічується 101 виборчу дільницю, які розташовані в посольствах та консульствах України за кордоном. Найбільше їх у Німеччині - 5, за 4 - у США, Польщі, Італії, 3 ділянки - в Канаді, Іспанії та Туреччини.

Крім того, ЦВК зареєструвала 217 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019: 29 - від Світового Конгресу українців, 186 - від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ЕNЕМО), 1 - від ФРН, 1 - від Міжнародного Республіканського Інституту.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.

Загалом на території України, з урахуванням закордонного виборчого округу, буде створено 200 територіальних виборчих округів і 29 тисяч 848 виборчих дільниць.

Як відомо, поліція з початку виборчої кампанії під час виборів-2019 відкрила 142 кримінальні справи.

Зокрема, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.