ЦВК скасувала реєстрацію декількох міжнародних спостерігачів
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ЦВК скасувала реєстрацію спостерігачів від міжнародної організації CANADEM
Центральна виборча комісія (ЦВК) розглянула звернення і скасувала реєстрацію чотирьох офіційних спостерігачів на вибори президента України від міжнародної організації CANADEM.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
Рішення ЦВК прийняла в ході чергового засідання сьогодні, 9 квітня.
«Розглянувши відповідне звернення, комісія скасувала реєстрацію чотирьох офіційних спостерігачів від міжнародної неурядової організації CANADEM на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року«, - повідомляє прес-служба ЦВК.
Раніше стало відомо, що голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина і представник нижньої палати білоруського парламенту приїдуть спостерігати за виборами президента України. Зазначимо, що Лідія Єрмошина очолює ЦВК Білорусі з 1996 року.