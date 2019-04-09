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    ЦВК скасувала реєстрацію декількох міжнародних спостерігачів

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    ЦВК скасувала реєстрацію декількох міжнародних спостерігачів

    ЦВК скасувала реєстрацію спостерігачів від міжнародної організації CANADEM

    Центральна виборча комісія (ЦВК) розглянула звернення і скасувала реєстрацію чотирьох офіційних спостерігачів на вибори президента України від міжнародної організації CANADEM.

    Про це повідомляє  прес-служба ЦВК.

    Рішення ЦВК прийняла в ході чергового засідання сьогодні, 9 квітня.

    «Розглянувши відповідне звернення, комісія скасувала реєстрацію чотирьох офіційних спостерігачів від міжнародної неурядової організації CANADEM на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року«, - повідомляє прес-служба ЦВК.

    Раніше стало відомо, що голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина і представник нижньої палати білоруського парламенту приїдуть спостерігати за виборами президента України. Зазначимо, що Лідія Єрмошина очолює ЦВК Білорусі з 1996 року.

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