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    ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти України ще 10 особам

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    Будівля Центральної виборчої комісії - ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти України ще 10 особам
    Будівля Центральної виборчої комісії
    Фото: Радіо Свобода

    Комісія встановила невідповідність документів вимогам виборчого законодавства

    Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні в середу, 6 лютого, відмовила в реєстрації кандидатами в президенти ще 10 особам.

    Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

    Зазначається, що Центрвиборчком відмовив у реєстрації:

    • Марущинець В. І.,
    • Сахно Б. М.,
    • Гончаров А. О.,
    • Українчук Л. І.,
    • Качайло І. І.,
    • Миролюб Н. А.,
    • Іваницький Ю. П.,
    • Голосний М. І.,
    • Юрченко Ю. І.,
    • Збираник Є. М.

    «Розглянувши подані документи, Комісія встановила їхню невідповідність вимогам виборчого законодавства і відмовила зазначеним особам у реєстрації кандидатами на пост президента України на чергових виборах президента України», - йдеться в повідомленні.

    Раніше в середу ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти Андрія Новака з партії «Патріот», Василя Журавльова (партія «Справедливість») і самовисуванця Юрія Тимошенка.

    До слова, вже 11 кандидатів у президенти звернулися до поліції за наданням їм охорони.

    До вашої уваги:  
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