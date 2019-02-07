ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти України ще 10 особам
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Комісія встановила невідповідність документів вимогам виборчого законодавства
Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні в середу, 6 лютого, відмовила в реєстрації кандидатами в президенти ще 10 особам.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
Зазначається, що Центрвиборчком відмовив у реєстрації:
- Марущинець В. І.,
- Сахно Б. М.,
- Гончаров А. О.,
- Українчук Л. І.,
- Качайло І. І.,
- Миролюб Н. А.,
- Іваницький Ю. П.,
- Голосний М. І.,
- Юрченко Ю. І.,
- Збираник Є. М.
«Розглянувши подані документи, Комісія встановила їхню невідповідність вимогам виборчого законодавства і відмовила зазначеним особам у реєстрації кандидатами на пост президента України на чергових виборах президента України», - йдеться в повідомленні.
Раніше в середу ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти Андрія Новака з партії «Патріот», Василя Журавльова (партія «Справедливість») і самовисуванця Юрія Тимошенка.
До слова, вже 11 кандидатів у президенти звернулися до поліції за наданням їм охорони.
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