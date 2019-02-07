ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти України ще 10 особам



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Будівля Центральної виборчої комісії Фото: Радіо Свобода

Комісія встановила невідповідність документів вимогам виборчого законодавства

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні в середу, 6 лютого, відмовила в реєстрації кандидатами в президенти ще 10 особам.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зазначається, що Центрвиборчком відмовив у реєстрації:

Марущинець В. І.,

Сахно Б. М.,

Гончаров А. О.,

Українчук Л. І.,

Качайло І. І.,

Миролюб Н. А.,

Іваницький Ю. П.,

Голосний М. І.,

Юрченко Ю. І.,

Збираник Є. М.

«Розглянувши подані документи, Комісія встановила їхню невідповідність вимогам виборчого законодавства і відмовила зазначеним особам у реєстрації кандидатами на пост президента України на чергових виборах президента України», - йдеться в повідомленні.

Раніше в середу ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти Андрія Новака з партії «Патріот», Василя Журавльова (партія «Справедливість») і самовисуванця Юрія Тимошенка.

До слова, вже 11 кандидатів у президенти звернулися до поліції за наданням їм охорони.