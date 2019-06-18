ЦВК зареєструвала сім партій на вибори до Ради



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Зареєстровано такі політичні сили: «Громадянська позиція», Радикальна партія Ляшка, ВО «Свобода», «Всеукраїнське об'єднання «Факел», «Голос», «Опозиційна платформа - За життя», «Сила і честь»

Центральна виборча комісія зареєструвала сім партій на позачергові парламентські вибори. Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

Зареєстровано такі політичні сили:

«Громадянська позиція»,

Радикальна партія Олега Ляшка,

Всеукраїнське об'єднання «Свобода»,

«Всеукраїнське об'єднання «Факел»,

«Голос»,

«Опозиційна платформа - За життя»,

«Сила і честь».

Нагадаємо, У ЦВК не виключили проблем з явкою на позачергові вибори в Раду через літній сезон. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила: «Ми думаємо, це може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі».

Як повідомлялось, в Україні відкрито 16 рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати.

Нагадаємо, Указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.