У ЦВК не виключили проблем з явкою на позачергові вибори в Раду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сліпачук: це може бути проблемою, адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон

З явкою на дострокові парламентські вибори можуть бути проблеми через літній сезон. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв'ю ВВС Україна, передає УНН.

Так, на запитання, яку явку ЦВК очікує на дострокових виборах і чи впаде вона через літній сезон, Сліпачук відповіла: «Ми думаємо, це може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі».

За її словами, українські дипломатичні та консульські установи мають обмежені можливості в організації виборів. Йдеться про наявність службових приміщень, грошей, персоналу.

«Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо», - додала Сліпачук.

Зазначимо, ЦВК в одномандатних виборчих округах зареєструвала 461 кандидата у народні депутати України.

Нагадаємо, Указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.