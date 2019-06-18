  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У ЦВК не виключили проблем з явкою на позачергові вибори в Раду

    • Розсилка
    У ЦВК не виключили проблем з явкою на позачергові вибори в Раду

    Сліпачук: це може бути проблемою, адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон

    З явкою на дострокові парламентські вибори можуть бути проблеми через літній сезон. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв'ю ВВС Україна, передає УНН.

    Так, на запитання, яку явку ЦВК очікує на дострокових виборах і чи впаде вона через літній сезон, Сліпачук відповіла: «Ми думаємо, це може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі».

    Читайте також

    За її словами, українські дипломатичні та консульські установи мають обмежені можливості в організації виборів. Йдеться про наявність службових приміщень, грошей, персоналу.

    «Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо», - додала Сліпачук.

    Зазначимо, ЦВК в одномандатних виборчих округах зареєструвала 461 кандидата у народні депутати України.

    Нагадаємо, Указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

    Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності. 

    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада вибори депутати гроші мова українці Україна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ