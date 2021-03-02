Наразі виконує обов’язки міського голови Олеся Назаренко

2 березня депутати Верховної Ради України підтримали проект Постанови № 5171 про позачергові вибори Липовецького міського голови. Відповідно до проекту, голосування призначили на 31 жовтня, повідомляє NaПарижі .

«За» проголосували 327 депутатів. Вибори призначили у зв’язку з припиненням повноважень Липовецького міського голови Миколи Грушка, який написав відповідну заяву в грудні минулого року. «Мені дорожче безпека моєї сім’ї і в мене нема здоров’я», ‒ пояснив тоді Микола Грушко своє рішення.

Вперше Миколу Грушка обрали міським головою Липовця у 2015 році. В 2020-ому він балотувався від «Української стратегії Гройсмана» та переміг, але пропрацював після обрання лише два місяці.

Микола Грушко

Сам Грушко з цього приводу жодних офіційних коментарів ще не давав.

Наразі виконує обов’язки міського голови Олеся Назаренко.

Нагадаємо, Вінницька міська рада ухвалила стратегію розвитку області до 2030 року.