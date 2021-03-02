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    Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Липовця

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    Вибори призначили у зв&rsquo;язку з припиненням повноважень Липовецького міського голови Миколи Грушка - Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Липовця
    Вибори призначили у зв’язку з припиненням повноважень Липовецького міського голови Миколи Грушка
    фото: naparise.com

    Наразі виконує обов’язки міського голови Олеся Назаренко

    2 березня депутати Верховної Ради України підтримали проект Постанови № 5171 про позачергові вибори Липовецького міського голови. Відповідно до проекту, голосування призначили на 31 жовтня, повідомляє NaПарижі .

    «За» проголосували 327 депутатів. Вибори призначили у зв’язку з припиненням повноважень Липовецького міського голови Миколи Грушка, який написав відповідну заяву в грудні минулого року. «Мені дорожче безпека моєї сім’ї і в мене нема здоров’я», ‒ пояснив тоді Микола Грушко своє рішення.

    Вперше Миколу Грушка обрали міським головою Липовця у 2015 році. В 2020-ому він балотувався від «Української стратегії Гройсмана» та переміг, але пропрацював після обрання лише два місяці.

    Микола Грушко
    Микола Грушко

    Сам Грушко з цього приводу жодних офіційних коментарів ще не давав.

    Наразі виконує обов’язки міського голови Олеся Назаренко.

    Нагадаємо, Вінницька міська рада ухвалила стратегію розвитку області до 2030 року.

    Теги: вибори Вінниччина
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