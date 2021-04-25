У Чехії відправили за ґрати трьох бойовиків, що воювали в лавах «ДНР»

Постанова суду не остаточна і обвинувачені ще можуть її оскаржити

Районний суд Праги в п’ятницю узяв під варту трьох із п’яти обвинувачених, які, за версією слідства, брали участь в бойових діях на сході України, слідчі вважають їх терористами.

Про це повідомляє чеський ресурс Novinky.

У матеріалі місцевого видання відзначається, що суд узяв під варту осіб, що воювали на стороні російських найманців – керівника «Об’єднання чехословацьких солдатів в резерві світу» Івана Кратохвіла, члена об’єднання Мілоша Уржецкого і попа Пржемисла Івана Гадраву.

Прокурор Вищої прокуратури Праги Мартін Біли пояснив, що такий запобіжний захід потрібен, оскільки обвинувачені можуть втікти або вплинути на свідків, які ще не виступили в суді.

За даними видання, всім трьом пред’явлено звинувачення в тероризмі, участі в терористичній групі, фінансуванні тероризму та підтримці і пропаганди тероризму. Також звинувачується одна юридична особа.

Згідно з повідомленням, організація «Об’єднання чехословацьких солдатів в резерві світу» займалася збором коштів для поїздок людей в зону бойових дій і може бути безпосередньо пов’язана з російськими спецслужбами. Вона регулярно влаштовувала військові навчання з використанням «дозволеної законом зброї і її копіями» і проводила «військові дні» для чеських школярів. Члени організації різко негативно налаштовані проти НАТО.

Видання називає 56-річного Пржемисла Івана Гадраву священником «з явною проросійською орієнтацією», якому було доручено духовне управління громадою при церкві Св.Вацлава в Літомержіце.

Постанова суду не остаточна, обвинувачені ще можуть її оскаржити. Адвокати обвинувачених рішення поки не коментують.