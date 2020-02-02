Далай-лама поділився способом боротьби з вірусом



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Далай-лама розповів про спосіб боротьби з коронавірусом

Мантра - певний послідовний набір слів і звуків, вимова яких, на думку буддистів, благотворно впливає на людину

Духовний лідер Тибету Далай-лама порекомендував буддистам якомога частіше читати мантру Тари, щоб побороти епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє фонд Збережемо Тибет.

Мантра - певний послідовний набір слів і звуків, вимова яких, на думку буддистів, благотворно впливає на людину.

Мантра Тари - одна з найвідоміших у буддизмі. Вона присвячена богині Тарі («Рятівниці») - одній із головних боддхісаттв у буддизмі - суті, яка досягла просвітлення і вирішила допомогти іншим істотам досягти цього ж стану.

«Його Святість заявив, що начитування мантри Тари може стати одним із способів боротьби з епідемією. Його Святість поділився своїм голосовим записом ... начитування цієї мантри і порекомендував вимовляти її якомога частіше», - відзначили у фонді і додали посилання на запис на сайті soundcloud.com.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 304 загиблих, майже 14 тисяч хворих.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».