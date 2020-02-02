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    У Китаї повідомили про спалах смертельного пташиного грипу

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    Випадків зараження людини вірусом H5N1 у провінції Хунань не зафіксовано - У Китаї повідомили про спалах смертельного пташиного грипу
    Випадків зараження людини вірусом H5N1 у провінції Хунань не зафіксовано

    Спалах стався на фермі в районі Шуанцін міста Шаоян

    Китай повідомив про спалах смертельного пташиного грипу H5N1 в провінції Хунань, яка знаходиться на південному кордоні провінції Хубей, епіцентрі коронавірусу.

    Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на заяву Міністерства сільського господарства Китаю.

    Спалах стався на фермі в районі Шуанцін міста Шаоян.

    «Ферма має 7850 курей, і 4500 курей померли від цієї інфекції. За розпорядженням місцевих органів влади, було забито 17 828 голів птиці після спалаху», — йдеться в заяві.

    У повідомленні наголошується, що випадків зараження людини вірусом H5N1 в провінції Хунань не зафіксовано.

    Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 259 загиблих, майже 12 тисяч заражених.

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

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    Китай епідемія вірус
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