У Китаї повідомили про спалах смертельного пташиного грипу
Спалах стався на фермі в районі Шуанцін міста ШаоянКитай повідомив про спалах смертельного пташиного грипу H5N1 в провінції Хунань, яка знаходиться на південному кордоні провінції Хубей, епіцентрі коронавірусу.
Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на заяву Міністерства сільського господарства Китаю.
Спалах стався на фермі в районі Шуанцін міста Шаоян.
«Ферма має 7850 курей, і 4500 курей померли від цієї інфекції. За розпорядженням місцевих органів влади, було забито 17 828 голів птиці після спалаху», — йдеться в заяві.
У повідомленні наголошується, що випадків зараження людини вірусом H5N1 в провінції Хунань не зафіксовано.
Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 259 загиблих, майже 12 тисяч заражених.
Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.
28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.
А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».