У Китаї повідомили про спалах смертельного пташиного грипу



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Випадків зараження людини вірусом H5N1 у провінції Хунань не зафіксовано

Спалах стався на фермі в районі Шуанцін міста Шаоян

Китай повідомив про спалах смертельного пташиного грипу H5N1 в провінції Хунань, яка знаходиться на південному кордоні провінції Хубей, епіцентрі коронавірусу.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на заяву Міністерства сільського господарства Китаю.

Спалах стався на фермі в районі Шуанцін міста Шаоян.

«Ферма має 7850 курей, і 4500 курей померли від цієї інфекції. За розпорядженням місцевих органів влади, було забито 17 828 голів птиці після спалаху», — йдеться в заяві.

У повідомленні наголошується, що випадків зараження людини вірусом H5N1 в провінції Хунань не зафіксовано.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 259 загиблих, майже 12 тисяч заражених.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».