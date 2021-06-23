Данілов і заступник міністра оборони Миронюк літали в Одесу на приватних вертольотах. Називаються прізвища олігархів, - ЗМІ

Заступник міністра оборони Олександр Миронюк та секретар РНБОУ Олексій Данілов для перельоту на зустріч з британськими військовими в Одесі скористалися приватними вертольотами

Одним з вертольотів раніше користувався Олександр Герега, інший, не виключено, перебуває на балансі компаній Ігоря Коломойського

Заступник міністра оборони Олександр Миронюк та секретар РНБОУ Олексій Данілов у вівторок, 22 червня 2021 року, для перельоту на зустріч з британськими військовими в Одесі скористалися приватними вертольотами. Про це із посиланням на фото бортів, а також відриті та власні джерела повідомляє одеська інтернетгазета Думская.net.

Посадовці перебували в приватних гелікоптерах Bell 407 з бортовими номерами UR-CLM і UR-WAL.

Цю інформацію - щоправда неофіційно - журналістам підтвердили в «Украерорусі».

Згідно з даними Державної авіаційної служби України, UR-WAL належить дніпровському приватному підприємству «Турез» (засновник - ТОВ «Сангарія» з офшорними країнами).

Експлуатантом UR-CLM є київське ТОВ «Авіакомпанія« Промінтерсервіс », власником - ще одна офшорна фірма Celvinio Trading Limited (Британські Віргінські Острови). На UR-CLM, за даними ЗМІ, частенько літає народний депутат від «За майбутнє», співвласник мережі гіпермаркетів «Епіцентр» Олександр Герега.

На початку пандемії COVID-19 він потрапив у гучний скандал: чисто комерційний вантаж бізнесмена під виглядом гуманітарного в Україну доправила знаменита «Мрія» - найбільший літак планети, причому зустрічав борт особисто президент Володимир Зеленський.

Що стосується UR-WAL, то в 2016 році він привернув увагу військових і правоохоронців. 29 березня прикордонники і радіотехнічний підрозділ Повітряних сил спостерігали несанкціонований проліт схожою машиною біля державного кордону з Республікою Білорусь. На перехоплення з аеродрому «Васильків» підняли винищувач Міг-29, який, однак, вертушку не знайшли. За деякий час було втрачено й радіолокаційний контакт з порушником: мабуть, він приземлився. Прикордонники тоді стверджували, що на борту був номер UR-VAL, хоча в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України такий відсутній.

Наземна пошукова група військових виявила в районі втрати контакту вертоліт Bell-407 UR-WAL. Він стояв на території ПАТ «Дніпронафтопродукт» (входить в бізнес-імперію Ігоря Коломойського).

«Однак, через розбіжності букв розслідування застопорилося, або його застопорили свідомо», - зазначає видання.

«Як би там не було, політ високопоставлених чиновників на приватних гелікоптерах повинен був коштувати недешево. І навіть якщо був проведений відповідний тендер (в системі Prozorro ми його знайти не змогли) і держава заплатила власникам за чартер, назвати це нормальним не можна: ніякої гострої необхідності наймати приватну вертушку, щоб відвідати Одесу, яка знаходиться за п'ять годинах їзди від Києва, немає», - наголошує Думская.net, яка тепер готує запити в апарат РНБОУ і Міністерство оборони України.

На початку червня президентська партія «Слуга народу» анонсувала щонайменше сім законопроєктів щодо олігархів.

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