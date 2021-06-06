«Слуга народу» анонсувала ще щонайменше сім законопроєктів щодо олігархів

Кравчук зазначила, що наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів

Заступниця глави парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що окрім вже поданого до Верховної Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію хочуть підготувати ще декілька проєктів. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Є багата людина, яка в 90-х роках приватизувала якесь підприємство, стала монополістом, купила великі телевізійні канали і намагається обирати до Верховної Ради і Кабінету міністрів тих людей, які їй зручні. 5 років були одні, змінилася влада – прийшли інші. І тепер прийшли ми – абсолютно нові люди, які ніколи не були у владі та ніколи не були пов’язані з політикою, і вирішили кинути виклик системі», – сказала Євгенія Кравчук.

За її словами, наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів. Тому й необхідно ухвалити законопроєкт про деолігархізацію. Крім нього, зазначає депутатка, буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроєктів.

«Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі. Це нормально», – додає Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Також Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум.