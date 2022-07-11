ЗСУ на півдні «впевнено просуваються» – командування

Напередодні міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна готується до деокупації південних територій

Ситуація – «стабільно напружена», наші захисники накопичують бойову силу та оснащуються західною зброєю

Ситуація на південному фронті – «стабільно напружена», але ЗСУ «впевнено просуваються». Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони й оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Проголошення наших успіхів буде, коли вони будуть закріплені. Основне досягнення наразі: ураження командних пунктів і логістичних центрів, складів боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів... Є досягнення зі влучання по військовій техніці, яка розташована безпосередньо на позиціях вздовж лінії зіткнення», – зазначила Гуменюк.

За її словами, визволення нині окупованих Росією південних регіонів України «буде більш динамічним» з отриманням західного озброєння та посиленням потужностей ЗСУ на артилерійському напрямку.

Нагадаємо, напередодні українські воїни відзвітували про успіхи на півдні. Збройні сили України знищили на півдні 15 військових та понад 60 одиниць техніки.

Також ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео).

Тим часом Турчинов пояснив, чому не можна говорити про наступальні плани ЗСУ.

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